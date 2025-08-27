Министр обороны Германии: Бундесвер должен расти, чтобы реагировать на действия РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Бундесвер "должен расти", чтобы реагировать на "международную ситуацию в области безопасности", в частности на "агрессивное поведение России".

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы немецкого оборонного ведомства приводит The Guardian.

Писториус отметил, что численность Вооруженных сил Германии уже растет, но в этой сфере необходимо сделать еще больше, в частности по резервистам.

По его словам, правительство предложит ряд стимулов для достижения новых целей, в частности повышение заработной платы, чтобы "повысить привлекательность по сравнению с нынешним положением".

"Нам нужны не только хорошо оснащенные вооруженные силы – мы работаем над этим уже два с половиной года и не собираемся останавливаться. Но нам также нужен Бундесвер с сильным личным составом. Только тогда сдерживание в отношении России в целом будет действительно убедительным", – подчеркнул Писториус.

Ранее стало известно, что правительство Германии одобрило законопроект о добровольной военной службе.

Новая модель в основном базируется на добровольной службе, и пока не планируется восстановление обязательного призыва.

Однако наработанный документ содержит положение, которое может восстановить обязательный призыв в случае нехватки добровольцев.

Напомним, оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.

В Бундестаге допустили нападение России на НАТО уже через 2-3 года.