Мелони осудила израильский удар по больнице в Газе

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила "неоправданное" убийство журналистов в секторе Газы.

Ее слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Как известно, в понедельник, 25 августа, Израиль нанес удар по больнице Насер на юге сектора Газы, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек, среди которых пятеро журналистов, работавших на Reuters, Associated Press, Al Jazeera и других медиа.

"Это неприемлемое нападение на свободу прессы и на всех тех, кто мужественно рискует своей жизнью, чтобы сообщать о трагедии войны", – заявила Мелони в среду, 27 августа.

Премьер-министр Италии также призвала Израиль прекратить военную оккупацию Газы, разрешить доставку помощи в палестинский анклав и остановить расширение поселений на Западном берегу.

"Мы не колебались защищать Израиль, но в то же время не можем молчать сейчас, когда реакция вышла далеко за пределы принципа пропорциональности, убивая невинных жертв и угрожая христианским общинам, ставя под угрозу историческое (двугосударственное) решение", – добавила она.

Этот удар осудили также Германия и Великобритания.

Напомним, 10 августа Израиль ударил по палатке журналистов Al Jazeera, в результате чего погибли известный корреспондент Анас аль-Шариф и еще шесть человек.

Событие вызвало широкий международный резонанс: Берлин требовал объяснений от правительства, а британский премьер отметил повторяющиеся нападения на журналистов в Газе.

