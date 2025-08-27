Укр Рус Eng

Німеччина та Франція вирішать долю програми винищувачів FCAS до кінця року

Новини — Середа, 27 серпня 2025, 15:05 — Уляна Кричковська

Німеччина та Франція домовилися про прийняття рішення щодо майбутнього франко-німецької програми винищувачів FCAS до кінця року.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що домовився з президентом Франції Емманюелем Макроном, що рішення щодо майбутнього франко-німецької програми винищувачів FCAS буде прийняте до кінця 2025 року.

"Це питання не буде обговорюватися на майбутніх урядових консультаціях (у четвер і п'ятницю на півдні Франції. – Ред.)", – сказав Мерц журналістам у Берліні.

Цього ж дня член комітету з питань оборони німецького парламенту Крістоф Шмід заявив, що уряд Німеччини має швидко вирішити, чи продовжувати розробку франко-німецького винищувача FCAS, чи залишити проєкт.

Як відомо, у 2022 році досягли домовленості про початок наступного етапу розробки FCAS – найбільшого в Європі оборонного проєкту з орієнтовною вартістю понад 100 млрд євро.

Як писали раніше, Німеччина категорично проти вимоги про 80% частки робіт французької компанії у проєкті. Конфлікт вийшов у публічну площину минулого місяця на Паризькому авіасалоні, де глава Airbus Defense and Space Міхаель Шоельхорн висловив жаль щодо того, що французька сторона намагається переглянути ретельно розроблені умови співпраці між партнерами з проєкту FCAS.

На тому ж заході генеральний директор Dassault Aviation Ерік Трапп'є знову заявив про свої претензії на роль лідера, натякнувши, що французька компанія може діяти самостійно, якщо партнери не дійдуть згоди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Франція Фрідріх Мерц Макрон
Реклама: