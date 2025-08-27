Германия и Франция решат судьбу программы истребителей FCAS до конца года

Германия и Франция договорились о принятии решения о будущем франко-германской программы истребителей FCAS до конца года.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что договорился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном: решение о будущем франко-германской программы истребителей FCAS будет принято до конца 2025 года.

"Этот вопрос не будет обсуждаться на предстоящих правительственных консультациях (в четверг и пятницу на юге Франции. – Ред.)", – сказал Мерц журналистам в Берлине.

В этот же день член комитета по вопросам обороны немецкого парламента Кристоф Шмид заявил, что правительство Германии должно быстро решить, продолжать ли разработку франко-немецкого истребителя FCAS, или оставить проект.

Как известно, в 2022 году была достигнута договоренность о начале следующего этапа разработки FCAS – крупнейшего в Европе оборонного проекта с ориентировочной стоимостью более 100 млрд евро.

Как писали ранее, Германия категорически против требования о 80% доли французской компании в работах. Конфликт вышел в публичную плоскость в прошлом месяце на Парижском авиасалоне, где глава Airbus Defense and Space Михаэль Шоэльхорн выразил сожаление по поводу того, что французская сторона пытается пересмотреть тщательно разработанные условия сотрудничества между партнерами по проекту FCAS.

На том же мероприятии генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье вновь заявил о своих претензиях на роль лидера, намекнув, что французская компания может действовать самостоятельно, если партнеры не придут к согласию.