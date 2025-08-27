В Германии создали Совет по нацбезопасности

В Германии канцлер Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус объявили в среду о создании нового Национального совета безопасности, который будет координировать консультации на высоком уровне по вопросам обороны и безопасности.

Об этом сообщает Euractiv, информирует "Европейская правда".

Немецкие официальные лица описывают новосозданный орган как "новое ядро архитектуры безопасности Германии". Он объединил два бывших органа: Федеральный совет безопасности Германии, ответственный за экспорт оружия и оборонную политику, и Кабинет безопасности, который созывался для принятия решений в кризисных ситуациях.

Мерц заявил, что Совет будет заниматься как долгосрочным планированием "комплексной политики безопасности" страны, так и "межотраслевыми вопросами национальной безопасности, находящимися на стыке внутренней, внешней, экономической и цифровой безопасности".

По его словам, угрозы европейской безопасности со стороны России и других стран требуют более гибкого принятия решений и реагирования.

"Мы должны стать быстрее, креативнее и решительнее, укрепив нашу инфраструктуру, улучшив координацию и сделав наше общество в целом более устойчивым", – подчеркнул канцлер.

В Германии говорят, что Совет будет регулярно собираться для обсуждения стратегических вопросов, а также быстро созываться в кризисных ситуациях. Чиновники утверждают, что объединение этих функций в одном постоянном органе способствует "профессионализации архитектуры безопасности Германии".

Ключевой задачей новосозданного органа будет стратегическое прогнозирование: выявление среднесрочных и долгосрочных сценариев угроз, разработка вариантов действий и проведение необходимых подготовительных мероприятий.

Координатором Совета будет начальник аппарата канцелярии Мерца Якоб Шрот. В его состав войдут канцлер и девять министров Германии.

При необходимости к участию в заседаниях будут приглашаться официальные лица и эксперты из немецких служб безопасности и разведки, 16 федеральных земель страны, а также из НАТО и ЕС.

Планы по созданию Национального совета безопасности звучали в Германии еще в 2023 году. Но разногласия по поводу местоположения между социал-демократами бывшего канцлера Олафа Шольца и его основным коалиционным партнером, партией "Зеленые", в конечном итоге сорвали этот план.

Также 27 августа правительство Германии одобрило законопроект о добровольной военной службе.

Напомним, оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.

В Бундестаге допустили нападение России на НАТО уже через 2-3 года.