Майбутня прем'єрка Литви: нам не уникнути загального призову в армію

Майбутня прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене вважає, що країна в кінцевому підсумку запровадить загальний військовий призов.

Як повідомляє "Європейська правда", її заяву наводить LRT.

Загального армійського призову в Литві немає. Наразі призовники в Литві служать дев'ять місяців, але з наступного року з'явиться можливість скоротити термін обов'язкової військової служби – будуть створені умови для її проходження протягом трьох, шести або дев'яти місяців.

"Думаю, можливо, що нам цього (загального призову. – Ред.) не уникнути", – сказала Ругінене.

Вона розповіла, що завжди була прихильницею професійної армії, "тому що вважаю, що мотивована людина може гори звернути".

"Але ми не можемо не бачити, де і як ми живемо", – додала Ругінене.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа заявив про необхідність впровадити загальний призов.

Водночас у литовському Міністерстві оборони говорили, що навряд чи зможуть запровадити загальну військову повинність раніше 2030 року.