Будущий премьер Литвы: нам не избежать всеобщего призыва в армию

Будущий премьер-министр Литвы Инга Ругинене считает, что страна в конечном итоге введет всеобщий военный призыв.

Как сообщает "Европейская правда", ее заявление приводит LRT.

Всеобщего армейского призыва в Литве нет. Сейчас призывники в Литве служат девять месяцев, но со следующего года появится возможность сократить срок обязательной военной службы – будут созданы условия для ее прохождения в течение трех, шести или девяти месяцев.

"Думаю, возможно, что нам этого (всеобщего призыва. – Ред.) не избежать", – сказала Ругиненэ.

Она рассказала, что всегда была сторонницей профессиональной армии, "потому что считаю, что мотивированный человек может горы свернуть".

"Но мы не можем не видеть, где и как мы живем", – добавила Ругинене.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа заявил о необходимости внедрить всеобщий призыв.

В то же время в литовском Министерстве обороны говорили, что вряд ли смогут ввести всеобщую воинскую повинность раньше 2030 года.