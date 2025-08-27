Мерц: ми не хочемо, щоб Україна капітулювала

Німецький канцлер Фрідріх Мерц, коментуючи розв’язану РФ війну проти України, заявив, що усі хочуть її завершення, але не за будь-яку ціну.

Заяву Мерца наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Німецький канцлер разом із президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у середу перебуває у Кишиневі з нагоди Дня незалежності Молдови.

У своєму виступі він окремо торкнувся теми війни в України, попередивши, що у разі її капітуляції господар Кремля Владімір Путін готуватиметься до нової агресії.

Мерц підкреслив, що війна в Україні повинна закінчитися, але "не за будь-яку ціну".

"Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала. Така капітуляція тільки дасть Росії час, і Путін використає цей час для підготовки до наступної війни", – попередив очільник уряду Німеччини.

Говорячи про шлях Молдови до членства в ЄС, Мерц зауважив, що досягнутий країною прогрес "не слід вважати само собою зрозумілим, оскільки все могло скластися зовсім інакше", маючи на увазі агресію Росії проти України.

Днями Мерц також заявляв, що дипломатичні зусилля щодо припинення війни РФ в Україні все ще зіштовхуються зі значними труднощами.

Більшість громадян Німеччини вважають, що їхній канцлер не може суттєво вплинути на президента США в питаннях, пов'язаних з війною в Україні.