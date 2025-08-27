Мерц: мы не хотим, чтобы Украина капитулировала

Немецкий канцлер Фридрих Мерц, комментируя развязанную РФ войну против Украины, заявил, что все хотят ее завершения, но не любой ценой.

Заявление Мерца приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Немецкий канцлер вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском в среду находится в Кишиневе по случаю Дня независимости Молдовы.

В своем выступлении он отдельно коснулся темы войны в Украине, предупредив, что в случае ее капитуляции хозяин Кремля Владимир Путин будет готовиться к новой агрессии.

Мерц подчеркнул, что война в Украине должна закончиться, но "не любой ценой".

"Мы не хотим, чтобы Украина капитулировала. Такая капитуляция только даст России время, и Путин использует это время для подготовки к следующей войне", – предупредил глава правительства Германии.

Говоря о пути Молдовы к членству в ЕС, Мерц отметил, что достигнутый страной прогресс "не следует считать само собой разумеющимся, поскольку все могло сложиться совсем иначе", имея в виду агрессию России против Украины.

На днях Мерц также заявлял, что дипломатические усилия по прекращению войны РФ в Украине все еще сталкиваются со значительными трудностями.

Большинство граждан Германии считают, что их канцлер не может существенно повлиять на президента США в вопросах, связанных с войной в Украине.