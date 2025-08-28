Укр Рус Eng

Посол ЄС написала, що вона думає про Росію після удару, що зачепив місію Євросоюзу в Києві

Новини — Четвер, 28 серпня 2025, 09:46 — Христина Бондарєва

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що масований обстріл Києва у ніч проти 28 серпня є справжньою відповіддю Росії на мирні зусилля, спрямовані на завершення війни.

Про це Матернова написала у четвер у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Матернова нагадала, що внаслідок обстрілу була пошкоджена будівля, у якій працює представництво Євросоюзу в Україні. Посол також опублікувала фото наслідків атаки.

"Мир" Росії минулої ночі: масовий удар по Києву з використанням дронів і балістичних ракет. Щонайменше 10 загиблих, 30 поранених, багато зруйнованих будівель. Делегація ЄС зазнала серйозних пошкоджень від ударної хвилі. Це справжня відповідь Москви на мирні зусилля", – написала Катаріна Матернова.

Після чергової жорсткої масованої атаки росіян на Київ у ніч проти 28 серпня президент Володимир Зеленський розраховує почути реакцію від угорської влади.

А в Польщі  у зв’язку з повітряними ударами Росії по Україні заявили, що запустили "всі необхідні процедури" для захисту свого повітряного простору.

