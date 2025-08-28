Посол ЄС написала, що вона думає про Росію після удару, що зачепив місію Євросоюзу в Києві

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що масований обстріл Києва у ніч проти 28 серпня є справжньою відповіддю Росії на мирні зусилля, спрямовані на завершення війни.

Про це Матернова написала у четвер у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Матернова нагадала, що внаслідок обстрілу була пошкоджена будівля, у якій працює представництво Євросоюзу в Україні. Посол також опублікувала фото наслідків атаки.

"Мир" Росії минулої ночі: масовий удар по Києву з використанням дронів і балістичних ракет. Щонайменше 10 загиблих, 30 поранених, багато зруйнованих будівель. Делегація ЄС зазнала серйозних пошкоджень від ударної хвилі. Це справжня відповідь Москви на мирні зусилля", – написала Катаріна Матернова.

Russia’s "peace" last night: a massive strike on Kyiv with drones and ballistic missiles.



At least 10 killed, 30 injured, many buildings destroyed.



The EU Delegation was severely damaged by the shock wave.



This is Moscow’s true answer to peace efforts. pic.twitter.com/26pxCwAvxa – Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) August 28, 2025

Після чергової жорсткої масованої атаки росіян на Київ у ніч проти 28 серпня президент Володимир Зеленський розраховує почути реакцію від угорської влади.

А в Польщі у зв’язку з повітряними ударами Росії по Україні заявили, що запустили "всі необхідні процедури" для захисту свого повітряного простору.