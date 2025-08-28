Посол ЕС написала, что она думает о России после удара, задевшего миссию Евросоюза в Киеве

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что массированный обстрел Киева в ночь на 28 августа является настоящим ответом России на мирные усилия, направленные на завершение войны.

Об этом Матернова написала в четверг в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Матернова напомнила, что в результате обстрела было повреждено здание, в котором работает представительство Евросоюза в Украине. Посол также опубликовала фото последствий атаки.

"Мир" России прошлой ночью: массовый удар по Киеву с использованием дронов и баллистических ракет. По меньшей мере 10 погибших, 30 раненых, много разрушенных зданий. Делегация ЕС получила серьезные повреждения от ударной волны. Это настоящий ответ Москвы на мирные усилия", – написала Катарина Матернова.

Russia’s "peace" last night: a massive strike on Kyiv with drones and ballistic missiles.



At least 10 killed, 30 injured, many buildings destroyed.



The EU Delegation was severely damaged by the shock wave.



This is Moscow’s true answer to peace efforts. pic.twitter.com/26pxCwAvxa – Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) August 28, 2025

После очередной жесткой массированной атаки россиян на Киев в ночь на 28 августа президент Владимир Зеленский рассчитывает услышать реакцию от венгерских властей.

А в Польше в связи с воздушными ударами России по Украине заявили, что запустили "все необходимые процедуры" для защиты своего воздушного пространства.