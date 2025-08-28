Укр Рус Eng

Посол ЕС написала, что она думает о России после удара, задевшего миссию Евросоюза в Киеве

Новости — Четверг, 28 августа 2025, 09:46 — Кристина Бондарева

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что массированный обстрел Киева в ночь на 28 августа является настоящим ответом России на мирные усилия, направленные на завершение войны.

Об этом Матернова написала в четверг в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Матернова напомнила, что в результате обстрела было повреждено здание, в котором работает представительство Евросоюза в Украине. Посол также опубликовала фото последствий атаки.

"Мир" России прошлой ночью: массовый удар по Киеву с использованием дронов и баллистических ракет. По меньшей мере 10 погибших, 30 раненых, много разрушенных зданий. Делегация ЕС получила серьезные повреждения от ударной волны. Это настоящий ответ Москвы на мирные усилия", – написала Катарина Матернова.

После очередной жесткой массированной атаки россиян на Киев в ночь на 28 августа президент Владимир Зеленский рассчитывает услышать реакцию от венгерских властей.

А в Польше в связи с воздушными ударами России по Украине заявили, что запустили "все необходимые процедуры" для защиты своего воздушного пространства.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Матернова Война с РФ
Реклама: