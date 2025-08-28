У ЄС обурилися ударом РФ, внаслідок якого постраждала будівля представництва

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос засудила масований російський удар по Києву, внаслідок якого було пошкоджене представництво Європейського Союзу.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Вранці 28 серпня Кос відреагувала на російський удар по українській столиці, внаслідок якого постраждало представництво ЄС.

"Я рішуче засуджую ці жорстокі атаки, які є явним свідченням того, що Росія відкидає мир і обирає терор", – наголосила вона.

Також Кос висловила "повну солідарність із працівниками ЄС, їхніми родинами та всіма українцями, які терплять цю агресію".

Зазначимо, що внаслідок цієї російської масованої атаки загинули 10 людей, серед яких дитина, ще десятки зазнали поранень.

Після чергової жорсткої масованої атаки росіян на Київ у ніч проти 28 серпня президент Володимир Зеленський розраховує почути реакцію від угорської влади.

А в Польщі у зв’язку з повітряними ударами Росії по Україні заявили, що запустили "всі необхідні процедури" для захисту свого повітряного простору.