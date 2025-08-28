В ЕС возмутились ударом РФ, в результате которого пострадало здание представительства
Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос осудила массированный российский удар по Киеву, в результате которого было повреждено представительство Европейского Союза.
Об этом она написала в соцсети Х, передает "Европейская правда".
Утром 28 августа Кос отреагировала на российский удар по украинской столице, в результате которого пострадало представительство ЕС.
"Я решительно осуждаю эти жестокие атаки, которые являются явным свидетельством того, что Россия отвергает мир и выбирает террор", – подчеркнула она.
Также Кос выразила "полную солидарность с сотрудниками ЕС, их семьями и всеми украинцами, которые терпят эту агрессию".
Отметим, что в результате этой российской массированной атаки погибли 10 человек, среди которых ребенок, еще десятки получили ранения.
После очередной жесткой массированной атаки россиян на Киев в ночь на 28 августа президент Владимир Зеленский рассчитывает услышать реакцию от венгерских властей.
А в Польше в связи с воздушными ударами России по Украине заявили, что запустили "все необходимые процедуры" для защиты своего воздушного пространства.