У ЄС вважають, що удар Росії по його представництву у Києві був навмисним

Голова Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що Росія під час нічної атаки на Київ навмисне пошкодила представництво Євросоюзу, який підтримує Україну у війні.

Про це Кошта написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Кошта зазначив, що шокований черговою ніччю смертоносних російських ракетних ударів по Україні.

"Мої думки з українськими жертвами, а також із співробітниками представництва ЄС в Україні, будівля якого була пошкоджена в результаті цього навмисного російського удару", – написав він.

Однак Кошта запевнив, що ЄС не вдасться залякати такими ударами, а російська агресія лише зміцнює рішучість Євросоюзу підтримати Україну та її народ.

Внаслідок російської масованої атаки на Київ у ніч на 28 серпня постраждало, зокрема, представництво ЄС в Україні.

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос засудила цей масований російський удар по Києву.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що обстріл Києва є справжньою відповіддю Росії на мирні зусилля, спрямовані на завершення війни.