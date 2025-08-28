В ЕС считают, что удар России по его представительству в Киеве был преднамеренным

Глава Европейского совета Антониу Кошта считает, что Россия во время ночной атаки на Киев умышленно повредила представительство Евросоюза, который поддерживает Украину в войне.

Об этом Кошта написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Кошта отметил, что шокирован очередной ночью смертоносных российских ракетных ударов по Украине.

"Мои мысли с украинскими жертвами, а также с сотрудниками представительства ЕС в Украине, здание которого было повреждено в результате этого умышленного российского удара", – написал он.

Однако Кошта заверил, что ЕС не удастся запугать такими ударами, а российская агрессия лишь укрепляет решимость Евросоюза поддержать Украину и ее народ.

В результате российской массированной атаки на Киев в ночь на 28 августа пострадало, в частности, представительство ЕС в Украине.

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос осудила этот массированный российский удар по Киеву.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что обстрел Киева является настоящим ответом России на мирные усилия, направленные на завершение войны.