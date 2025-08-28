Прем'єр Естонії після удару по Києву: з Путіним слід розмовляти єдиною мовою, яку він розуміє

Прем’єр Естонії Крістен Міхал, коментуючи нічний масований повітряний удар Росії по Києву, закликав тиснути на РФ – оскільки це єдина мова, яку розуміє глава Кремля Владімір Путін.

Про це Міхал написав у четвер у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Путін, зазначив естонський прем’єр, вкотре доводить, що він не прагне миру. Він наголосив, що цієї ночі жорстокі атаки Росії були спрямовані проти невинних цивільних осіб, які перебували далеко від лінії фронту.

Тож Міхал закликав посилити тиск на Росію, щоб вона зупинила свою загарбницьку війну.

"Єдина мова, яку розуміє Путін, – це тиск. Це означає більш жорсткі санкції та непохитну військову підтримку України", – зазначив естонський прем’єр.

Нагадаємо, внаслідок російської масованої атаки на Київ у ніч на 28 серпня постраждало, зокрема, представництво ЄС в Україні.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що Росія навмисне пошкодила будівлю, де працюють співробітники місії Євросоюзу.

Станом на 10:35 у Києві повідомили про 12 загиблих, серед яких троє дітей, та десятки постраждалих внаслідок нічного повітряного удару РФ.