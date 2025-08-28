Премьер Эстонии после удара по Киеву: с Путиным но говорить на единственном языке, который он понимает

Премьер Эстонии Кристен Михал, комментируя ночной массированный воздушный удар России по Киеву, призвал давить на РФ – поскольку это единственный язык, который понимает глава Кремля Владимир Путин.

Об этом Михал написал в четверг в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Путин, отметил эстонский премьер, в очередной раз доказывает, что он не стремится к миру. Он отметил, что этой ночью жестокие атаки России были направлены против невинных гражданских лиц, которые находились далеко от линии фронта.

Поэтому Михал призвал усилить давление на Россию, чтобы она остановила свою захватническую войну.

"Единственный язык, который понимает Путин, – это давление. Это означает более жесткие санкции и непоколебимую военную поддержку Украины", – отметил эстонский премьер.

Напомним, в результате российской массированной атаки на Киев в ночь на 28 августа пострадало, в частности, представительство ЕС в Украине.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта считает, что Россия умышленно повредила здание, где работают сотрудники миссии Евросоюза.

По состоянию на 10:35 в Киеве сообщили о 12 погибших, среди которых трое детей, и десятках пострадавших в результате ночного воздушного удара РФ.