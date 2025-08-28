Радник Трампа: шлях до миру в Україні частково пролягає через Нью-Делі

Головний радник Білого дому з торгівлі Пітер Наварро посилив тиск на Індію, щоб вона припинила закупівлю російської нафти.

Про це він говорив в ефірі Bloomberg, пише "Європейська правда".

Виступаючи відразу після того, як адміністрація Трампа подвоїла мита щодо товарів з Індії до 50% через імпорт російської нафти, Наварро повторив, що прем'єр-міністр Нарендра Моді фінансує "військову машину" Росії.

"Я маю на увазі війну Моді, тому що шлях до миру пролягає, частково, через Нью-Делі", – сказав Наварро.

Купуючи російську нафту "зі знижкою", Індія допомагає Росії і шкодить США, які, своєю чергою, змушені фінансувати Україну, сказав Наварро.

"Всі в Америці програють через те, що робить Індія. Споживачі, підприємства, працівники програють, тому що високі тарифи щодо Індії коштують нам робочих місць, заводів, доходів і вищих зарплат. Програють платники податків, тому що ми змушені фінансувати війну Моді", – додав він.

"Мене непокоїть те, що індійці такі зарозумілі в цьому питанні. Вони кажуть: "О, у нас немає вищих тарифів. О, це наше суверенне право. Ми можемо купувати нафту в кого завгодно", – сказав Наварро.

"Індіє, ти ж найбільша демократія у світі, гаразд? Поводься відповідно", – сказав він.

Нові тарифи США – найвищі в Азії – стосуються понад 55% товарів, що надходять до США, найбільшого ринку збуту Індії.

Президент США Дональд Трамп критикує Індію за купівлю російської нафти, кажучи, що вона фінансує війну глави Кремля Владіміра Путіна проти України.

Нью-Делі захищає свої зв’язки з Москвою та називає дії США "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими".