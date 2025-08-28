Советник Трампа: путь к миру в Украине частично пролегает через Нью-Дели

Главный советник Белого дома по торговле Питер Наварро усилил давление на Индию, чтобы она прекратила закупку российской нефти.

Об этом он говорил в эфире Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Выступая сразу после того, как администрация Трампа удвоила пошлины в отношении товаров из Индии до 50% из-за импорта российской нефти, Наварро повторил, что премьер-министр Нарендра Моди финансирует "военную машину" России.

"Я имею в виду войну Моди, потому что путь к миру пролегает, частично, через Нью-Дели", – сказал Наварро.

Покупая российскую нефть "со скидкой", Индия помогает России и вредит США, которые, в свою очередь, вынуждены финансировать Украину, сказал Наварро.

"Все в Америке проигрывают из-за того, что делает Индия. Потребители, предприятия, работники проигрывают, потому что высокие тарифы в отношении Индии стоят нам рабочих мест, заводов, доходов и более высоких зарплат. Проигрывают налогоплательщики, потому что мы вынуждены финансировать войну Моди", – добавил он.

"Меня беспокоит то, что индийцы такие высокомерные в этом вопросе. Они говорят: "О, у нас нет более высоких тарифов. О, это наше суверенное право. Мы можем покупать нефть у кого угодно", – сказал Наварро.

"Индия, ты же самая большая демократия в мире, ладно? Веди себя соответственно", – сказал он.

Новые тарифы США – самые высокие в Азии – касаются более 55% товаров, поступающих в США, крупнейшего рынка сбыта Индии.

Президент США Дональд Трамп критикует Индию за покупку российской нефти, говоря, что она финансирует войну главы Кремля Владимира Путина против Украины.

Нью-Дели защищает свои связи с Москвой и называет действия США "несправедливыми, неоправданными и необоснованными".