Словакия заявила о возобновлении поставок нефти РФ в страну

Вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова заявила, что поставки нефти через нефтепровод "Дружба" в Словакию восстановлены.

В четверг, 28 августа, Сакова заявила, что поставки российской нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" восстановлены.

"Надеюсь, что работа трубопровода будет стабильной и что больше не будет атак на энергетическую инфраструктуру", – заявила она.

Отметим, в ночь на 28 августа российские власти заявили об атаке беспилотников на несколько регионов РФ, местные жители сообщали о пожарах на двух нефтеперерабатывающих заводах и железнодорожном узле.

После этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна запрещает въезд в страну командующему украинской воинской части, которая совершила "последнее нападение" на нефтепровод "Дружба".

Атаки на "Дружбу" ранее стали предметом заочной перепалки глав МИД Украины и Венгрии.

24 августа Владимир Зеленский подтвердил версию "Европейской правды" о связи между ударами по нефтепроводу "Дружба", обеспечивающему поставки нефти в Венгрию, и украинско-венгерского диалога, где главным вопросом является вето Орбана на решения в рамках подготовки к вступлению Украины в ЕС.

