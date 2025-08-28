Посол ЄС: Росія цілеспрямовано поцілила в будинок поруч з посольством Євросоюзу

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що Росія цієї ночі завдала цілеспрямованого удару по будинку, що розташований поруч з представництвом Євросоюзу в Україні.

Про це Матернова розповіла у Facebook, пише "Європейська правда".

Посол написала про деталі удару, внаслідок якого було пошкоджено будівлю представництва ЄС у Києві.

"Прицільний удар знищив будівлю, сусідню з делегацією Європейського Союзу. Вибухова хвиля сильно пошкодила нашу будівлю, а також житловий будинок, де мешкають багато наших колег. На щастя, всі вони в безпеці", – розповіла посол.

За її словами, те, що пережили її колеги протягом 12 годин безперервних сирен, "неможливо уявити".

Матернова зазначила, що сама не була свідком атаки, оскільки зараз перебуває в Словаччині, де ховає матір, яка померла три дні тому.

Проте, за словами Матернової, це змусило її ще глибше співчувати жертвам, їхнім родинам і колегам по місії.

"Вчора вночі війна торкнулася їх безпосередньо. Війна торкнулася Європейського Союзу. І ніхто не переконає мене, що це не було наміром Путіна. Ніхто не в безпеці. Ні сім'ї у своїх домівках. Ні діти у своїх ліжках. Ні ті, хто представляє ЄС у Києві. Путін не зупиниться ні перед чим. Він бомбить, руйнує, вбиває. Це не військова операція. Це терор", – написала посол.

Вона наголосила, що ЄС підтримує Україну, оскільки "ця війна глибоко зачіпає нас усіх".

Раніше Матернова заявила, що обстріл Києва є справжньою відповіддю Росії на мирні зусилля, спрямовані на завершення війни.

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас після нічної російської атаки на Київ вимагає від Росії припинити вбивства та вести переговори про мир.

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос засудила масований російський удар по Києву.

