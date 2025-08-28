Стармер осудил РФ за удар, в результате которого пострадало здание Британского совета

Премьер-министр Великобритании осудил российский удар, в результате которого было повреждено здание Британского совета в Киеве.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

В четверг, 28 августа, после российского массированного авиаудара по Киеву, Стармер заявил, что его мысли со всеми, кто "пострадал от бессмысленных российских ударов по Киеву, которые повредили здание Британского совета".

"Путин убивает детей и гражданских лиц и разрушает надежды на мир. Это кровопролитие должно прекратиться", – написал премьер-министр Великобритании.

Отметим, в результате атаки были повреждены Офис Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и здание представительства Европейского Союза.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что Россия нанесла целенаправленный удар по зданию, расположенному рядом с представительством Евросоюза в Украине.

Взрывная волна сильно повредила жилой дом, где проживают многие сотрудники представительства ЕС в Киеве.

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас после ночной российской атаки на Киев требует от России прекратить убийства и вести переговоры о мире.

Каллас подчеркнула, что пока мир ищет путь к миру, Россия отвечает ракетами.