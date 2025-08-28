ЗМІ: міністри ЄС обговорять розміщення миротворців в Україні з нейтральної держави

Міністри оборони та закордонних справ країн ЄС на зустрічі в Копенгагені цього тижня обговорять потенційне розміщення миротворців з нейтральної держави для патрулювання демілітаризованої зони після зупинки бойових дій в Україні.

Про це стало відомо виданню Politico від джерел, пише "Європейська правда".

Міністри оборони та закордонних справ збираються на свою неформальну зустріч, що проводиться двічі на рік. Вона пройде у форматі вечері у четвер ввечері, засідання міністрів оборони в п'ятницю та засідання міністрів закордонних справ у суботу.

Дипломат ЄС повідомив виданню, що метою переговорів є посилення тиску на Росію, щоб показати Москві, що продовження війни не має сенсу. Головними темами обговорення будуть гарантії безпеки України після війни та наступний пакет санкцій ЄС проти Росії.

Переговори про контури післявоєнних гарантій, які мають зупинити Росію від повторного вторгнення в Україну, будуть домінувати в кулуарних розмовах під час зустрічі, сказав дипломат ЄС.

Під час цих неофіційних розмов, за словами посадовця, очікується, що будуть говорити про те, яка нейтральна третя країна може надати миротворчі війська для патрулювання майбутньої демілітаризованої зони.

У середу Росія відхилила ідею про присутність європейських військ в Україні, що суперечить твердженню президента США Дональда Трампа про те, що Путін погодиться на них в рамках мирної угоди.

За даними FT, західні партнери України підготували попередній план її безпеки на випадок завершення війни. План передбачає створення демілітаризованої зони, що, ймовірно, патрулюватиметься нейтральними миротворчими військами третьої країни.