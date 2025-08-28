СМИ: министры ЕС обсудят размещение миротворцев в Украине из нейтрального государства

Министры обороны и иностранных дел стран ЕС на встрече в Копенгагене на этой неделе обсудят потенциальное размещение миротворцев из нейтрального государства для патрулирования демилитаризованной зоны после прекращения боевых действий в Украине.

Об этом стало известно изданию Politico из источников, пишет "Европейская правда".

Министры обороны и иностранных дел собираются на свою неформальную встречу, которая проводится два раза в год. Она пройдет в формате ужина в четверг вечером, заседания министров обороны в пятницу и заседания министров иностранных дел в субботу.

Дипломат ЕС сообщил изданию, что целью переговоров является усиление давления на Россию, чтобы показать Москве, что продолжение войны не имеет смысла. Главными темами обсуждения будут гарантии безопасности Украины после войны и следующий пакет санкций ЕС против России.

Переговоры о контурах послевоенных гарантий, которые должны остановить Россию от повторного вторжения в Украину, будут доминировать в кулуарных разговорах во время встречи, сказал дипломат ЕС.

Во время этих неофициальных бесед, по словам чиновника, ожидается, что будут говорить о том, какая нейтральная третья страна может предоставить миротворческие войска для патрулирования будущей демилитаризованной зоны.

В среду Россия отклонила идею о присутствии европейских войск в Украине, что противоречит утверждению президента США Дональда Трампа о том, что Путин согласится на них в рамках мирного соглашения.

По данным FT, западные партнеры Украины подготовили предварительный план ее безопасности на случай завершения войны. План предусматривает создание демилитаризованной зоны, которая, вероятно, будет патрулироваться нейтральными миротворческими войсками третьей страны.