В результате удара РФ по Киеву пострадал сотрудник Британского совета

В Британском совете в Киеве в результате российской атаки пострадал человек.

Об этом сообщило учреждение в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Как известно, в ночь на 28 августа Россия нанесла массированный авиационный удар по украинской столице, в результате чего пострадало здание Британского совета.

"К сожалению, один из наших охранников получил ранения и сейчас находится в больнице", – сообщили в британском учреждении.

Также там отметили, что хотя ответы могут задерживаться, их сотрудничество с украинскими партнерами в области образования и культуры продолжается.

Этот удар уже осудил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Как сообщала "Европейская правда", президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что повреждение здания представительства Евросоюза в Киеве в результате российской воздушной атаки демонстрирует нежелание хозяина Кремля прекратить террор мирных украинских жителей.

Также стало известно, что Европейская внешняя служба во главе с высокой представительницей ЕС по внешней политике и политике безопасности Каей Каллас вызывает временного поверенного в делах России в Евросоюзе из-за российской атаки на здание делегации ЕС в Киеве.