Фон дер Ляєн про атаку на місію ЄС у Києві: "Кремль не зупиниться ні перед чим"

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що пошкодження будівлі представництва Євросоюзу у Києві внаслідок російської повітряної атаки демонструє небажання хазяїна Кремля припинити терор мирних українських мешканців.

Про це фон дер Ляєн заявила в екстреному зверненні 28 серпня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Президентка Єврокомісії висловила занепокоєння тим, що Путін вже націлився й на Європейський Союз.

"Це був також напад на нашу делегацію. Я щойно говорила з нашим заступником посла і з полегшенням відзначаю, що ніхто з нашого персоналу не постраждав. Вчорашня нічна атака сталася у безпосередній близькості від дипломатичної місії, представництва нашого союзу", – наголосила фон дер Ляєн.

Вона повідомила, що "дві ракети влучили на відстані 50 метрів від делегації протягом 20 секунд".

"Це ще одне похмуре нагадування про те, що стоїть на кону. Це показує, що Кремль не зупиниться ні перед чим, щоб тероризувати Україну, сліпо вбиваючи мирних жителів, чоловіків, жінок і дітей, і навіть націлившись на Європейський Союз", – констатувала президентка Європейської комісії.

Нагадаємо, що внаслідок атаки були пошкоджені Офіс Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та будівля представництва Європейського Союзу.

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас після нічної російської атаки на Київ вимагає від Росії припинити вбивства та вести переговори про мир.