Уряд Британії оскаржив рішення суду про виселення шукачів притулку з готелю

Британський уряд у четвер, 28 серпня, подав апеляцію на тимчасовий судовий наказ Високого суду Лондона, який забороняє розміщувати шукачів притулку в готелі The Bell в Еппінгу.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Уряд країни попередив, що виконання рішення може спровокувати нові хаотичні протести та масові заворушення навколо інших місць проживання біженців.

Готель став центром численних демонстрацій після звинувачення шукача притулку у сексуальних злочинах, що викликало обурення серед місцевих жителів і політичну активність опозиційних депутатів.

За даними влади, розміщення мігрантів у готелях по всій Британії створює тиск на систему притулку: наразі понад 30 тисяч шукачів розміщені у понад 200 готелях країни.

Адвокати уряду стверджують, що рада Еппінга, очолювана консерваторами, використовує міграційну напругу в політичних цілях, а суддя не врахував національні наслідки свого рішення.

Вони наголошують, що закриття готелю може призвести до серйозних соціальних потрясінь і ускладнити розміщення тисяч мігрантів, які чекають на вирішення своїх справ.

Розгляд апеляції триватиме найближчим часом, а тим часом ситуація в Еппінгу залишається напруженою через численні протести та суспільну дискусію навколо безпеки та прав мігрантів.

20 серпня писали, що здатність уряду Великої Британії розміщувати шукачів притулку в готелях опинилася під загрозою після того, як суд заборонив використання готелю The Bell в Ессексі для мігрантів.