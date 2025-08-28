Правительство Британии обжаловало решение суда о выселении искателей убежища из отеля

Британское правительство в четверг, 28 августа, подало апелляцию на временный судебный приказ Высокого суда Лондона, который запрещает размещать искателей убежища в отеле The Bell в Эппинге.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Правительство страны предупредило, что выполнение решения может спровоцировать новые хаотичные протесты и массовые беспорядки вокруг других мест проживания беженцев.

Отель стал центром многочисленных демонстраций после обвинения искателя убежища в сексуальных преступлениях, что вызвало возмущение среди местных жителей и политическую активность оппозиционных депутатов.

По данным властей, размещение мигрантов в отелях по всей Британии создает давление на систему убежища: сейчас более 30 тысяч соискателей размещены в более чем 200 отелях страны.

Адвокаты правительства утверждают, что совет Эппинга, возглавляемый консерваторами, использует миграционное напряжение в политических целях, а судья не учел национальные последствия своего решения.

Они отмечают, что закрытие отеля может привести к серьезным социальным потрясениям и усложнить размещение тысяч мигрантов, которые ждут решения своих дел.

Рассмотрение апелляции будет продолжаться в ближайшее время, а тем временем ситуация в Эппинге остается напряженной из-за многочисленных протестов и общественной дискуссии вокруг безопасности и прав мигрантов.

20 августа писали, что способность правительства Великобритании размещать искателей убежища в отелях оказалась под угрозой после того, как суд запретил использование отеля The Bell в Эссексе для мигрантов.