Словаччина засудила масований удар по Києву, не згадавши РФ

Міністерство закордонних справ Словаччини опублікувало заяву, в якій засудило останній масований удар по Києву, не згадавши при цьому, що саме Росія атакувала українську столицю.

Про це йдеться у дописі словацького МЗС в Х, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, у словацькому зовнішньополітичному відомстві зазначили, що під ударами опинилися об’єкти цивільної інфраструктури, що "призвело до нових жертв серед цивільного населення, зокрема дітей у Києві".

Також у МЗС згадали про пошкодження будівлі представництва Євросоюзу, де також працюють словацькі співробітники.

"Словаччина послідовно засуджує напади на цивільне населення – чи то в Україні, Газі, чи деінде. Такі дії підривають зусилля, спрямовані на досягнення миру, які необхідно здійснювати невідкладно та справедливо в нашому регіоні або в регіоні Близького Сходу", – йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві додали, що мир "не мають сприймати за належне".

Як повідомляла "Європейська правда", президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що пошкодження будівлі представництва Євросоюзу у Києві внаслідок російської повітряної атаки демонструє небажання хазяїна Кремля припинити терор мирних українських мешканців.

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що Росія завдала цілеспрямованого удару по будинку, що розташований поруч з представництвом Євросоюзу в Україні.

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас після нічної російської атаки на Київ вимагає від Росії припинити вбивства та вести переговори про мир.