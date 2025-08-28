Словакия осудила массированный удар по Киеву, не упомянув РФ

Министерство иностранных дел Словакии опубликовало заявление, в котором осудило последний массированный удар по Киеву, не упомянув при этом, что именно Россия атаковала украинскую столицу.

Об этом говорится в заметке словацкого МИД в Х, сообщает "Европейская правда".

В частности, в словацком внешнеполитическом ведомстве отметили, что под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры, что "привело к новым жертвам среди гражданского населения, в частности детей в Киеве".

Также в МИД упомянули о повреждении здания представительства Евросоюза, где также работают словацкие сотрудники.

"Словакия последовательно осуждает нападения на гражданское население – будь то в Украине, Газе или где-либо еще. Такие действия подрывают усилия, направленные на достижение мира, которые необходимо осуществлять безотлагательно и справедливо в нашем регионе или в регионе Ближнего Востока", – говорится в сообщении.

Также в министерстве добавили, что мир "не должны воспринимать как должное".

Как сообщала "Европейская правда", президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что повреждение здания представительства Евросоюза в Киеве в результате российской воздушной атаки демонстрирует нежелание хозяина Кремля прекратить террор мирных украинских жителей.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что Россия нанесла целенаправленный удар по зданию, расположенному рядом с представительством Евросоюза в Украине.

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас после ночной российской атаки на Киев требует от России прекратить убийства и вести переговоры о мире.