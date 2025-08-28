Зеленський: напрацювання щодо гарантій безпеки будуть "наступного тижня"

Президент Володимир Зеленський після розмови з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом розповів про завершення попередньої роботи над гарантіями безпеки для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Зеленський розповів, що подякував Ердогану за підтримку з боку Туреччини після масованого удару РФ і обговорив наступні дипломатичні кроки для припинення російської агресії проти України.

"Багато говорили про гарантії безпеки. Зараз над напрацюванням кожного конкретного компонента працюють радники з питань національної безпеки, наступного тижня вся конфігурація буде на папері", – додав він.

За словами президента, Ердоган повідомив, що долучає до процесу підготовки гарантій безпеки міністра оборони Яшара Гюлера, "щоб зрозуміти, як саме Туреччина може допомогти в гарантуванні безпеки, зокрема і в Чорному морі".

За даними FT, західні партнери України підготували попередній план її безпеки на випадок завершення війни. План передбачає створення демілітаризованої зони, що, ймовірно, патрулюватиметься нейтральними миротворчими військами третьої країни.

Тим часом Росія відхилила ідею про присутність європейських військ в Україні, що суперечить твердженню президента США Дональда Трампа про те, що Путін погодиться на них в рамках мирної угоди.