Зеленский: наработки по гарантиям безопасности будут "на следующей неделе"

Президент Владимир Зеленский после разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал о завершении предварительной работы над гарантиями безопасности для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Зеленский рассказал, что поблагодарил Эрдогана за поддержку со стороны Турции после массированного удара РФ и обсудил следующие дипломатические шаги для прекращения российской агрессии против Украины.

"Много говорили о гарантиях безопасности. Сейчас над наработкой каждого конкретного компонента работают советники по вопросам национальной безопасности, на следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге", – добавил он.

По словам президента, Эрдоган сообщил, что приобщает к процессу подготовки гарантий безопасности министра обороны Яшара Гюлера, "чтобы понять, как именно Турция может помочь в обеспечении безопасности, в том числе и в Черном море".

По данным FT, западные партнеры Украины подготовили предварительный план ее безопасности на случай завершения войны. План предусматривает создание демилитаризованной зоны, которая, вероятно, будет патрулироваться нейтральными миротворческими войсками третьей страны.

Тем временем Россия отклонила идею о присутствии европейских войск в Украине, что противоречит утверждению президента США Дональда Трампа о том, что Путин согласится на них в рамках мирного соглашения.