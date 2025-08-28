У Франції через крадіжку кабелів був порушений рух поїздів між Парижем та Ліоном
У Франції залізнична компанія SNCF у четвер, 28 серпня, заявила про порушення руху поїздів на високошвидкісній лінії Південний Схід, яка з'єднує, зокрема, Париж і Ліон.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Згідно із заявою SNCF рух поїздів був "сильно порушений" в обох напрямках"
"Причина збоїв була виявлена. Йдеться про крадіжку кабелів, яка призводить до збоїв у роботі сигнальної системи", – уточнили в компанії.
SNCF попередила про затримки "до 2 годин", а також скасування поїздів і зміни в розкладі руху.
"Роботи з відновлення інфраструктури триватимуть кілька годин. Щоб обійти зону інциденту, деякі поїзди курсують альтернативним маршрутом", – попереджає SNCF.
Нагадаємо, наприкінці липня у Німеччині на залізничній лінії Дюссельдорф – Дуйсбург у Північному Рейні-Вестфалії влаштували два підпали, які суттєво вплинули на рух поїздів.
За непідтвердженими даними, відповідальність за інцидент узяла на себе ультраліва група. Інциденти розслідують як диверсію.
23 серпня в районі міста Вупперталь на заході Німеччини невідомі влаштували підпал на залізничній колії.