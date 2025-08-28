Во Франции из-за кражи кабелей было нарушено движение поездов между Парижем и Лионом

Во Франции железнодорожная компания SNCF в четверг, 28 августа, заявила о нарушении движения поездов на высокоскоростной линии Юго-Восток, которая соединяет, в частности, Париж и Лион.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Согласно заявлению SNCF, движение поездов было "сильно нарушено" в обоих направлениях.

"Причина сбоев была выявлена. Речь идет о краже кабелей, которая приводит к сбоям в работе сигнальной системы", – уточнили в компании.

SNCF предупредила о задержках "до 2 часов", а также отмене поездов и изменениях в расписании движения.

"Работы по восстановлению инфраструктуры продлятся несколько часов. Чтобы обойти зону инцидента, некоторые поезда курсируют по альтернативному маршруту", – предупреждает SNCF.

Напомним, в конце июля в Германии на железнодорожной линии Дюссельдорф – Дуйсбург в Северном Рейне-Вестфалии устроили два поджога, которые существенно повлияли на движение поездов.

По неподтвержденным данным, ответственность за инцидент взяла на себя ультралевая группа. Инциденты расследуются как диверсия.

23 августа в районе города Вупперталь на западе Германии неизвестные устроили поджог на железнодорожном полотне.