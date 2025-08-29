Президент Португалии заявил, что Трамп действует как российский агент

Португальский президент Марселу Ребелу де Соуза заявил, что в контексте войны в Украине президент США Дональд Трамп действует как российский агент.

Об этом сообщает португальская общественная телерадиокомпания RTP, сообщает "Европейская правда".

Заявление португальского лидера прозвучало во время Летнего университета Социал-демократической партии (PSD), который проходит в Каштелу-де-Виде, где президент появился неожиданно. Участие де Соузы было запланировано, но в формате видеоконференции.

На панели под названием "Ответы президента" де Соуза выступил с речью, в которой коснулся международной ситуации. В речи он назвал Дональда Трампа примером нового стиля политического лидерства – более эмоционального и ориентированного на непосредственный контакт с гражданами, без посредников, в мире, где баланс сил также изменился.

"И с одной особенной и сложной вещью: главный лидер крупнейшей сверхдержавы мира, объективно, является советским, то есть российским агентом. Он функционирует как агент", – заявил португальский лидер, говоря о действиях президента США в контексте войны в Украине.

Президент Португалии подчеркнул, что речь не идет о "союзе, основанном на дружбе, экономической, идеологической или доктринальной близости. Я говорю, что с объективной точки зрения новое американское руководство стратегически способствовало Российской Федерации".

Напомним, на днях Трамп предупредил о риске "экономической войны", если он не сможет заставить Владимира Путина прекратить войну в Украине.

Также он заявил, что заявления российской стороны о легитимности президента Украины Владимира Зеленского являются лишь "показухой".