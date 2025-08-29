Зеленский "скоординировал позиции" с президентом Польши, а также лидерами стран Балтии и Дании

Президент Владимир Зеленский 28 августа принял участие в "координационной онлайн-встрече" с лидерами Польши, Эстонии, Литвы, Латвии и Дании.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ, пишет "Европейская правда".

Президент Польши Кароль Навроцкий, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Эстонии Алар Карис и премьер-министр Дании Метте Фредериксен приняли участие в переговорах из Варшавы, а Зеленский присоединился дистанционно.

На встрече Зеленский заявил, что вчерашняя российская атака на Украину – это ответ Владимира Путина на призывы мира остановить войну, и именно поэтому важно усилить давление на Россию.

Отдельно президент подчеркнул важность гарантий безопасности. Основой должна быть сильная украинская армия, что включает долгосрочное финансирование украинских военных, поставки оружия и производство вооружений, отметил он.

Польский президент Кароль Навроцкий отметил, что анализировал экономическую ситуацию в России и она свидетельствует о том, что санкции работают.

В частности, об этом он будет говорить с президентом США во время своего визита в Вашингтон на следующей неделе.

Президент Польши также подчеркнул, что нельзя принимать никаких решений об Украине без Украины.

В своем Telegram Зеленский отдельно поблагодарил Навроцкого за проведение важной встречи, отметив, что это была "ценная возможность синхронизировать наши позиции накануне крупных дипломатических событий".

"Крайне важно, что мы поддерживаем постоянную координацию, работая бок о бок, чтобы единая европейская позиция была четко услышана в Вашингтоне", – написал Зеленский.

Зеленский также выразил сожаление по поводу катастрофы с истребителем F-16, в которой погиб польский пилот.