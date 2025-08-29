Госдеп США одобрил продажу ракет и сопутствующего оборудования для Украины на $825 млн

Государственный департамент США принял решение о возможной продаже Украине ракет класса "воздух-земля" и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму $825 млн.

Об этом сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA), пишет "Европейская правда".

Правительство Украины запросило приобретение до 3 350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) и 3 350 систем глобального позиционирования/инерциальной навигации (GPS/INS EGI) с модулем защиты от спуфинга (SAASM), Y-Code или M-Code.

В пакет также войдут: контейнеры для ракет; пилоны для крепления; комплектующие и вспомогательное оборудование; запасные части, расходные материалы и аксессуары; услуги по ремонту и возврату; программное обеспечение для вооружения и оборудования; аппаратные средства для системы планирования миссий; доставка и поддержка классифицированного ПО и прочее. Общая ориентировочная стоимость – $825 млн.

Как сказано в заявлении, предлагаемая продажа "поддерживает внешнеполитические и национальные интересы США, укрепляя безопасность страны-партнера, которая является фактором политической стабильности и экономического развития в Европе".

Финансирование продажи будет осуществляться за счет взносов Дании, Нидерландов и Норвегии, а также по программе Иностранного военного финансирования США (FMF).

Реализация этого контракта не потребует командирования дополнительных представителей правительства США или подрядчиков в Украину.

Отмечается, что предлагаемая продажа не окажет негативного влияния на оборонную готовность США.

Фактическая сумма контракта может быть меньше – в зависимости от окончательных потребностей, бюджетных решений и подписанных соглашений.

На днях СМИ писали, что эти ракеты могут поступить в Украину в течение шести недель.

Накануне спецпредставитель Белого дома Кит Келлог заявил, что брутальная атака России на Киев угрожает миру, к которому стремится Трамп.

А Белый дом приравнял обстрел Россией Киева к ударам по российским НПЗ.