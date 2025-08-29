Укр Рус Eng

Німеччина, Франція та Іспанія в жовтні обговорять відновлення програми винищувача

Новини — П'ятниця, 29 серпня 2025, 08:45 — Уляна Кричковська

Міністри оборони Німеччини, Франції та Іспанії зустрінуться в жовтні, щоб обговорити варіанти відновлення спільної програми створення винищувача FCAS.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Визнаючи, що проєкт постійно зіштовхується з перешкодами, Пісторіус сказав, що міністри визначать перешкоди та шляхи їх подолання, а потім представлять лідерам країн варіанти для прийняття остаточного рішення пізніше цього року.

"Ми всі об'єднаємося, і національні інтереси доведеться відкласти в сторону або одному, або іншому, або всім нам. Зрозуміло, що ми приречені на успіх, нам потрібен цей проєкт", – сказав Пісторіус журналістам в кулуарах зустрічі зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес у Берліні.

Варто зазначити, що Берлін звинувачує французьку промисловість у блокуванні наступного етапу розвитку програми FCAS, вартість якої оцінюється в понад 100 млрд євро, вимагаючи виключного керівництва проєктом.

За словами співрозмовників агентства в оборонній галузі, ці розбіжності можуть поставити під загрозу запуск другої фази, а саме розробку льотних демонстраторів, який спочатку був запланований на кінець цього року.

Пісторіус заявив, що рішення про запуск другої фази проєкту буде прийнято в четвертому кварталі.

На запитання про те, які варіанти є для повернення проєкту на правильний шлях до кінця року, він відповів: "Відповідь досить проста: укладені контракти повинні виконуватися. Якщо є бажання внести зміни, то це можливо тільки після нових переговорів між партнерами".

Він зазначив, що цей проєкт не  допускає подальших затримок, а тому союзникам варто пришвидшитися зараз.

Роблес заявила, що Іспанія віддана проєкту FCAS.

"Це важливий і фундаментальний проєкт, який ми повинні активізувати, і ми повинні активізувати його якомога більше. Іспанія повністю віддана цьому проєкту, і ця програма повинна продовжуватися" – сказала вона. 

Зазначимо, 27 серпня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна та Франція домовилися про прийняття рішення щодо майбутнього франко-німецької програми винищувачів FCAS до кінця року.

Нагадаємо, у 2022 році країни досягли домовленості про початок наступного етапу розробки FCAS.

Німеччина категорично проти вимоги про 80% частки робіт французької компанії у проєкті. Конфлікт вийшов у публічну площину минулого місяця на Паризькому авіасалоні, де глава Airbus Defense and Space Міхаель Шоельхорн висловив жаль щодо того, що французька сторона намагається переглянути ретельно розроблені умови співпраці між партнерами з проєкту FCAS.

На тому ж заході генеральний директор Dassault Aviation Ерік Трапп'є знову заявив про свої претензії на роль лідера, натякнувши, що французька компанія може діяти самостійно, якщо партнери не дійдуть згоди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Франція Іспанія
Реклама: