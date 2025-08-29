Германия, Франция и Испания в октябре обсудят возобновление программы истребителя

Министры обороны Германии, Франции и Испании встретятся в октябре, чтобы обсудить варианты возобновления совместной программы создания истребителя FCAS.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Признавая, что проект постоянно сталкивается с препятствиями, Писториус сказал, что министры определят препятствия и пути их преодоления, а затем представят лидерам стран варианты для принятия окончательного решения позже в этом году.

"Мы все объединимся, и национальные интересы придется отложить в сторону либо одному, либо другому, либо всем нам. Понятно, что мы обречены на успех, нам нужен этот проект", – сказал Писториус журналистам в кулуарах встречи со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес в Берлине.

Стоит отметить, что Берлин обвиняет французскую промышленность в блокировании следующего этапа развития программы FCAS, стоимость которой оценивается в более 100 млрд евро, требуя исключительного руководства проектом.

По словам собеседников агентства в оборонной отрасли, эти разногласия могут поставить под угрозу запуск второй фазы, а именно разработку летных демонстраторов, который изначально был запланирован на конец этого года.

Писториус заявил, что решение о запуске второй фазы проекта будет принято в четвертом квартале.

На вопрос о том, какие варианты есть для возвращения проекта на правильный путь до конца года, он ответил: "Ответ довольно прост: заключенные контракты должны выполняться. Если есть желание внести изменения, то это возможно только после новых переговоров между партнерами".

Он отметил, что этот проект не допускает дальнейших задержек, а потому союзникам стоит ускориться сейчас.

Роблес заявила, что Испания предана проекту FCAS.

"Это важный и фундаментальный проект, который мы должны активизировать, и мы должны активизировать его как можно больше. Испания полностью привержена этому проекту, и эта программа должна продолжаться", – сказала она.

Отметим, 27 августа канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна и Франция договорились о принятии решения относительно будущей франко-германской программы истребителей FCAS до конца года.

Напомним, в 2022 году страны достигли договоренности о начале следующего этапа разработки FCAS.

Германия категорически против требования о 80% доле работ французской компании в проекте. Конфликт вышел в публичную плоскость в прошлом месяце на Парижском авиасалоне, где глава Airbus Defense and Space Михаэль Шоэльхорн выразил сожаление по поводу того, что французская сторона пытается пересмотреть тщательно разработанные условия сотрудничества между партнерами по проекту FCAS.

На том же мероприятии генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье вновь заявил о своих претензиях на роль лидера, намекнув, что французская компания может действовать самостоятельно, если партнеры не придут к соглашению.