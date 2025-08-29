В Еврокомиссии назвали обвинения со стороны администрации Трампа в цензуре "чушью"

Представитель Еврокомиссии по цифровым вопросам публично раскритиковал администрацию Трампа за постоянные атаки на цифровые законы ЕС, назвав обвинения в цензуре "чушью".

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Euractiv.

Представитель комиссии Томас Ренье высказался на следующий день после того, как США объявили о слушаниях в Палате представителей, запланированных на следующую среду, под названием "Европейская угроза американской свободе слова и инновациям".

Слушания будут посвящены нескольким европейским цифровым законам, в частности Акту о цифровых услугах (DSA) и Акту о цифровых рынках.

"Я не имею комментариев относительно (американских) публичных слушаний", – сказал Ренье журналистам во время брифинга в Брюсселе в четверг.

"Эти обвинения в цензуре – это чушь. Они абсолютно безосновательны и абсолютно ложные", – добавил он.

Ренье сосредоточился на продвижении "антицензурных" механизмов Акта о цифровых услугах, отметив, что благодаря ему социальным платформам сложнее удалять или снижать видимость контента, размещенного гражданами ЕС.

Он привел пример с соцсетями компании Meta (владелец Instagram и Facebook) и TikTok – отметив, что во второй половине 2024 года пользователи ЕС обжаловали более 16 миллионов решений этих платформ об удалении контента.

"Почти 35% этих удалений были признаны безосновательными и восстановлены", – продолжил он, добавив, что это стало возможным "благодаря DSA – ведь именно этот акт предоставляет механизм для борьбы с такими решениями платформ".

Представитель Еврокомиссии также отметил, что реальная работа ЕС и США должна сосредоточиться на том, чтобы сделать интернет более безопасным для детей и бороться с онлайн-терроризмом. "Сосредоточимся на реальных вещах, которые происходят в онлайн-мире", – добавил он.

Ранее стало известно, что администрация Трампа дала указание американским дипломатам в Европе начать лоббистскую кампанию против Акта о цифровых услугах, чтобы добиться его изменения или отмены.

В июле Государственный департамент США раскритиковал Европу за свободу слова, заявляя, что ее регулирование социальных сетей и других онлайн-платформ является "оруэлловской" цензурой.