Донька Віктора Орбана з родиною переїхала до США

Дочка угорського прем’єра Віктора Орбана Рахель вирушила з родиною до США, де вона проживатиме, поки навчатиметься.

Про це пише угорське видання Telex, повідомляє "Європейська правда".

У четвер лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр написав у Facebook, що дочка та зять прем’єра виїхали за кордон. "Рахель Орбан та Іштван Тіборч зі своїми дітьми та купою валіз сьогодні о 16:00 (виліт з аеропорту Мілана) вирушили зі старого континенту до нового світу та країни свободи", – написав Мадяр.

Компанія BDPST Group, основним акціонером якої є зять Орбана Тіборч, у коментарі виданню звернула увагу на попередній пост Рахель Орбан в Instagram.

"Іштван Тіборч, Рахель Орбан та їхні діти проведуть 2025/2026 навчальний рік у Сполучених Штатах через університетські студії Рахель Орбан", – відповіла на запит видання компанія.

На початку липня Рахель Орбан в Instagram повідомила, що її прийняли до одного з американських університетів, і що вони з чоловіком, мільярдером та підприємцем Іштваном Тіборчем, головою BDPST Group, розмірковують над цим рішенням. Відповідь BDPST Group підтверджує, що питання остаточно вирішене.

У дописі дочка прем’єра також написала, що вже близько п’ятнадцяти років планує повернутися до США, де свого часу навчалася один семестр у Бостонському університеті.

За її словами, вона бачить багато можливостей і "нових знань, які згодом можна буде привезти додому", і її метою є "вчитися, отримувати досвід і привозити його додому".

Новина про переїзд доньки прем’єра до США привернула увагу на тлі того, що Віктор Орбан декларує як одну зі своїх політичних цілей повернення угорської діаспори в Угорщину. Зокрема, у 2023 році угорська влада запустила окремий портал для угорців за кордоном, які думають про повернення.

Зазначимо, одне з нещодавніх опитувань показало, що партія Віктора Орбана "Фідес" відстає у рейтингах від опозиційної "Тиси".