Дочь Виктора Орбана с семьей переехала в США

Дочь венгерского премьера Виктора Орбана Рахель отправилась с семьей в США, где она будет проживать, пока будет учиться.

Об этом пишет венгерское издание Telex, сообщает "Европейская правда".

В четверг лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр написал в Facebook, что дочь и зять премьера выехали за границу. "Рахель Орбан и Иштван Тиборч со своими детьми и кучей чемоданов сегодня в 16:00 (вылет из аэропорта Милана) отправились из старого континента в новый мир и страну свободы", – написал Мадяр.

Компания BDPST Group, основным акционером которой является зять Орбана Тиборч, в комментарии изданию обратила внимание на предыдущий пост Рахель Орбан в Instagram.

"Иштван Тиборч, Рахель Орбан и их дети проведут 2025/2026 учебный год в Соединенных Штатах из-за университетского обучения Рахель Орбан", – ответила на запрос издания компания.

В начале июля Рахель Орбан в Instagram сообщила, что ее приняли в один из американских университетов, и что они с мужем, миллиардером и предпринимателем Иштваном Тиборчем, главой BDPST Group, размышляют над этим решением. Ответ BDPST Group подтверждает, что вопрос окончательно решен.

В посте дочь премьера также написала, что уже около пятнадцати лет планирует вернуться в США, где в свое время училась один семестр в Бостонском университете.

По ее словам, она видит много возможностей и "новых знаний, которые впоследствии можно будет привезти домой", и ее цель – "учиться, получать опыт и привозить его домой".

Новость о переезде дочери премьера в США привлекла внимание на фоне того, что Виктор Орбан декларирует как одну из своих политических целей возвращение венгерской диаспоры в Венгрию. В частности, в 2023 году венгерские власти запустили отдельный портал для венгров за рубежом, которые думают о возвращении.

Отметим, один из недавних опросов показал, что партия Виктора Орбана "Фидес" отстает в рейтингах от оппозиционной "Тисы".