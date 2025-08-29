Глава МЗС Польщі посунув Навроцького з верхівки рейтингу довіри поляків

Після двомісячної перерви віцепрем’єр і міністр закордонних справ Радослав Сікорський повернувся на позицію лідера в рейтингу довіри серед поляків.

Про це свідчить опитування IBRIS для Onet, пише "Європейська правда".

Довіру до віцепрем'єра і міністра закордонних справ висловлюють 41,8% опитаних (це на 0,4 відсоткового пункта менше, ніж було у липні). 45,4% учасників опитування не довіряють йому, а 11,3% ставляться до нього байдуже.

У липні президент Кароль Навроцький був на вершині рейтингу, але тепер фіксують падіння рівня довіри до нього на 5,5 відсоткового пункта. У серпні довіру до президента висловлюють 41,3% опитаних; 48% опитаних не довіряють Навроцькому. 10,3% опитаних висловили байдужість.

Третє місце в опитуванні довіри посів мер Варшави Рафал Тшасковський з результатом 39,9% (зниження на 0,6 процентного пункта). 51,7% опитаних заявляють про відсутність довіри до нього, а 8,4% висловлюються про Тшасковського з байдужістю.

На четвертому місці за рівнем довіри опинився прем'єр-міністр Дональд Туск з результатом 36,4%.

Опитування було проведено Інститутом ринкових і соціальних досліджень IBRiS 20-21 серпня 2025 року на загальнонаціональній вибірці 1,1 тисячі осіб.

Нагадаємо, напередодні польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський запросив до Польщі командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, відомого за позивним "Мадяр", після того, як Угорщина оголосила про санкції проти нього.

Також Сікорський з сарказмом реагував на нарікання угорського колеги Петера Сійярто з приводу українських ударів по нафтопроводу "Дружба".