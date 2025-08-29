Глава МИД Польши подвинул Навроцкого с верхушки рейтинга доверия поляков

После двухмесячного перерыва вице-премьер и министр иностранных дел Радослав Сикорский вернулся на позицию лидера в рейтинге доверия среди поляков.

Об этом свидетельствует опрос IBRIS для Onet, пишет "Европейская правда".

Доверие к вице-премьеру и министру иностранных дел выражают 41,8% опрошенных (это на 0,4 процентного пункта меньше, чем было в июле). 45,4% участников опроса не доверяют ему, а 11,3% относятся к нему безразлично.

В июле президент Кароль Навроцкий был на вершине рейтинга, но теперь фиксируют падение уровня доверия к нему на 5,5 процентного пункта. В августе доверие к президенту выражают 41,3% опрошенных; 48% опрошенных не доверяют Навроцкому. 10,3% опрошенных выразили безразличие.

Третье место в опросе доверия занял мэр Варшавы Рафал Тшасковский с результатом 39,9% (снижение на 0,6 процентного пункта). 51,7% опрошенных заявляют об отсутствии доверия к нему, а 8,4% высказываются о Тшасковском с безразличием.

На четвертом месте по уровню доверия оказался премьер-министр Дональд Туск с результатом 36,4%.

Опрос был проведен Институтом рыночных и социальных исследований IBRiS 20-21 августа 2025 года на общенациональной выборке 1,1 тысячи человек.

Напомним, накануне польский министр иностранных дел Радослав Сикорский пригласил в Польшу командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди, известного по позывному "Мадяр", после того, как Венгрия объявила о санкциях против него.

Также Сикорский с сарказмом реагировал на нарекания венгерского коллеги Петера Сийярто по поводу украинских ударов по нефтепроводу "Дружба".