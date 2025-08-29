В Румынии работники мэрий объявляют бессрочную забастовку

Национальный профсоюз общин Румынии (SCOR) объявил о начале бессрочной забастовки сотрудников мэрий, начиная с пятницы, 29 августа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Причиной стали проваленные переговоры с премьер-министром Илие Боложаном, которые длились семь недель.

Госслужащие заявили, что отказываются работать с гражданами "на неопределенный срок", обвинив правительство в разрушении деятельности мэрий в сельских населенных пунктах и малых городах.

По данным профсоюза, новый пакет фискальных мер предусматривает сокращение штата в мэриях еще на 25%, после прошлогоднего сокращения на 10%.

В итоге каждый третий служащий должен будет уйти, несмотря на то, что муниципальные чиновники и так получают самые низкие зарплаты среди госслужащих в стране.

Служащие также обвиняют власти в "политических чистках", указывая, что областные советы исключены из правил сокращения, хотя сами они живут за счет перераспределенных налогов, а не собственных доходов.

Отдельное возмущение вызвала инициатива сократить рабочую ставку чиновников наполовину, что профсоюз называет "чистой формой политической чистки" специалистов, ответственных за бюджет, госзакупки, урбанизм и административные акты.

Напомним, в конце июля в Румынии сотни учителей вышли на протест в столице Бухаресте, требуя отставки министра образования Даниэла Давида.

Учителя выражали недовольство намерениями правительства сократить им надбавки и добавить часы преподавания.

Кроме того, премьер-министр Румынии Илие Боложан призвал ограничить зарубежные поездки членов правительства и других должностных лиц с целью эффективного использования государственных средств.