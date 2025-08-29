Блок "Альтернатива" обіцяє молдованам "європейські зарплати" і "прагматичні" відносини з РФ

У Молдові виборчий блок "Альтернатива" 29 серпня розпочав передвиборчу кампанію – у своїй програмі він обіцяє забезпечити громадянам європейський рівень та "прагматичні відносини з усіма сусідами та європейськими країнами, включаючи Росію".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Один з лідерів блоку, мер Кишинева Іон Чебан назвав серед основних завдань об'єднання суспільства.

За його словами, серед пріоритетів блоку – забезпечення справедливості для кожного громадянина та підтримка молоді, літніх, соціально вразливих громадян і сімей.

Блок також пообіцяв підтримувати малий і середній бізнес, сприяти економічному зростанню і створенню робочих місць, зупинити міграцію, забезпечити громадянам європейський рівень зарплат, зміцнити незалежність судової системи і зберегти мир в країні.

Ексгенпрокурор і колишній кандидат у президенти Александр Стояногло, відповідаючи на питання про майбутні відносини Молдови з Росією, заявив, що блок має намір вибудовувати прагматичні відносини з усіма країнами.

"Блок "Альтернатива" буде вибудовувати прагматичні відносини з усіма сусідами і всіма європейськими країнами, включаючи Росію", – сказав він.

Блок "Альтернатива" позиціонується як центристська сила, його лідерами є Александр Стояногло, який торік був кандидатом у президенти від соціалістів, мер Кишинева Іон Чебан, який уперше став міським головою також від соціалістів та речник експрезидента-комуніста Вороніна Марк Ткачук.

Існує вірогідність того, що блок "Альтернатива" увійде в майбутню коаліцію за підсумками парламентських виборів у вересні. Деталі у статті "Європейської правди".