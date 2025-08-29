Блок "Альтернатива" обещает молдаванам "европейские зарплаты" и "прагматичные" отношения с РФ

В Молдове избирательный блок "Альтернатива" 29 августа начал предвыборную кампанию – в своей программе он обещает обеспечить гражданам европейский уровень и "прагматичные отношения со всеми соседями и европейскими странами, включая Россию".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Один из лидеров блока, мэр Кишинева Ион Чебан назвал среди основных задач объединения общества.

По его словам, среди приоритетов блока – обеспечение справедливости для каждого гражданина и поддержка молодежи, пожилых, социально уязвимых граждан и семей.

Блок также пообещал поддерживать малый и средний бизнес, способствовать экономическому росту и созданию рабочих мест, остановить миграцию, обеспечить гражданам европейский уровень зарплат, укрепить независимость судебной системы и сохранить мир в стране.

Экс-генпрокурор и бывший кандидат в президенты Александр Стояногло, отвечая на вопрос о будущих отношениях Молдовы с Россией, заявил, что блок намерен выстраивать прагматичные отношения со всеми странами.

"Блок "Альтернатива" будет выстраивать прагматичные отношения со всеми соседями и всеми европейскими странами, включая Россию", – сказал он.

Блок "Альтернатива" позиционируется как центристская сила, его лидерами являются Александр Стояногло, который в прошлом году был кандидатом в президенты от социалистов, мэр Кишинева Ион Чебан, который впервые стал городским головой также от социалистов и представитель экс-президента-коммуниста Воронина Марк Ткачук.

Существует вероятность того, что блок "Альтернатива" войдет в будущую коалицию по итогам парламентских выборов в сентябре. Детали в статье "Европейской правды".