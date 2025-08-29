РФ звинуватила європейців в "дестабілізації" через відновлення санкцій проти Ірану

Росія засудила запуск Великою Британією, Францією та Німеччиною механізму відновлення санкцій проти Ірану у зв'язку з його ядерною програмою.

Про це йдеться в заяві МЗС Росії, пише "Європейська правда".

У відомстві заявили, що "рішуче засуджують" ці дії європейських країн і закликають міжнародне співтовариство їх відкинути.

"Спроби Великої Британії, Німеччини та Франції залучити "снепбек" – серйозний дестабілізуючий фактор, що підсікає зусилля, які вживаються на різних рівнях для пошуку переговорних рішень, що дозволяють усунути будь-які підозри і упередження щодо іранського мирного атома з опорою на міжнародне право і з належним урахуванням законних інтересів Тегерана", – йдеться в заяві МЗС Росії.

Як зазначили в російському міністерстві, звернення Британії, Німеччини та Франції, згідно з позицією яких Іран істотно порушив умови дотримання зобов'язань за Спільним всеосяжним планом дій, направлене 28 серпня на ім'я генерального секретаря ООН і голови Ради безпеки, не має під собою правових підстав.

Натомість державний секретар США Марко Рубіо висловив підтримку рішенню Великої Британії, Німеччини та Франції розпочати процедуру відновлення санкцій ООН проти Ірану.

Раніше в четвер міністри закордонних справ Британії, Німеччини та Франції направили до Радбезу ООН лист про застосування механізму повернення санкцій проти Ірану.

Підставою для такого кроку стали безрезультатні переговори з Тегераном, під час яких сторони прагнули отримати конкретні зобовʼязання щодо його ядерної програми.

