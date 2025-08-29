РФ обвинила европейцев в "дестабилизации" из-за возобновления санкций против Ирана

Россия осудила запуск Великобританией, Францией и Германией механизма восстановления санкций против Ирана в связи с его ядерной программой.

Об этом говорится в заявлении МИД России, пишет "Европейская правда".

В ведомстве заявили, что "решительно осуждают" эти действия европейских стран и призывают международное сообщество их отвергнуть.

"Попытки Великобритании, Германии и Франции привлечь "снэпбек" – серьезный дестабилизирующий фактор, подсекающий усилия, предпринимаемые на различных уровнях для поиска переговорных решений, позволяющих устранить любые подозрения и предубеждения относительно иранского мирного атома с опорой на международное право и с должным учетом законных интересов Тегерана", – говорится в заявлении МИД России.

Как отметили в российском министерстве, обращение Британии, Германии и Франции, согласно позиции которых Иран существенно нарушил условия соблюдения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, направленное 28 августа на имя генерального секретаря ООН и председателя Совета безопасности, не имеет под собой правовых оснований.

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил поддержку решению Великобритании, Германии и Франции начать процедуру восстановления санкций ООН против Ирана.

Ранее в четверг министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции направили в Совбез ООН письмо о применении механизма возвращения санкций против Ирана.

Основанием для такого шага стали безрезультатные переговоры с Тегераном, в ходе которых стороны стремились получить конкретные обязательства по его ядерной программе.