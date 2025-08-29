Бельгия предоставит Украине дополнительные 100 млн евро военной помощи

Бельгия предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 100 млн евро в этом году в рамках новой инициативы НАТО "Приоритетный список потребностей Украины" (PURL).

Об этом в Х написал министр обороны Денис Шмыгаль, сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что эти средства будут выделены дополнительно к миллиарду евро военной помощи, которую Бельгия уже предоставила.

"Я благодарен своему коллеге Тео Франкену, а также бельгийскому народу и правительству за поддержку Украины в нашей борьбе за свободу", – добавил Шмыгаль.

Напомним, США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине американского оружия – Priority Ukraine Requirements List (PURL), который предусматривает финансирование через взносы других членов Альянса.

Нидерланды в рамках PURL подготовили пакет помощи Украине на $500 млн, в который вошли комплектующие и ракеты к системе противовоздушной обороны Patriot.

24 августа писали, что Норвегия выделяет около 7 млрд крон (около $695,7 млн) на противовоздушную оборону для Украины.